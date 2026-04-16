Streik bei Lufthansa - darum geht's!

Bereit zum Abflug? Nix da! Seit Tagen fallen immer wieder Flüge der Fluggesellschaft Lufthansa aus, weil viele Mitarbeitende des Unternehmens streiken. Warum, erfahrt ihr hier.

Streik statt Arbeit: Bereits vier Tage in Folge streiken viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der größten deutschen Fluggesellschaft Lufthansa. Quelle: Imago

Stellt euch vor, ihr freut euch auf euren Urlaub und dann - geht nichts! Viele Lufthansa-Kunden sind deswegen gerade richtig sauer. Allein in dieser Woche wurden Tausende Flüge gestrichen.

Wer streikt?

Es sind vor allem zwei Berufsgruppen, die gerade streiken:

➡️ Pilotinnen und Piloten

➡️ Kabinenpersonal

Zum Kabinenpersonal zählen die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnnen, die beispielsweise Passagieren während der Flüge etwas zu essen und trinken bringen. Wichtig zu wissen: Es streiken nicht alle Mitglieder dieser Berufsgruppen, sondern nur ein Teil von ihnen. Aber es sind so viele, die deswegen nicht zur Arbeit gehen, so dass täglich Hunderte Flüge ausfallen.

logo! erklärt, was ein Streik ist und was damit erreicht werden soll. 11.08.2021 | 1:03 min

Warum wird gestreikt?

Die beiden Gruppen haben unterschiedliche Ziele, die sie mit dem Streik erreichen wollen. Ein paar Beispiele:

➡️ Das fordern Pilotinnen und Piloten: Ihnen geht es vor allem um ihre Altersvorsorge - also um das Geld, das sie bekommen, wenn sie mal nicht mehr arbeiten und in Rente sind. Sie sind der Meinung, dass das aktuell zu wenig Geld sei und fordern, dass Lufthansa mehr Geld für ihre Altersvorsorge zahlt. ➡️ Das fordert das Kabinenpersonal: Den Flugbleitern und Flugbegleiterinnen geht es vor allem um bessere Arbeitsbedingungen. Sie fordern zum Beispiel bessere Arbeitszeiten, mehr Ruhezeiten und dass sie in Zukunft ihre Urlaube besser planen können.

Bisher konnte sich Lufthansa weder mit den Pilotinnen und Piloten, noch mit dem Kabinenpersonal einigen. Die Streiks werden also noch weitergehen.

Welche Folgen hat der Streik für Lufthansa?

Wenn Tausende Flüge innerhalb einer Woche ausfallen, kostet das Lufthansa viel Geld. Viele Kunden fordern nämlich Entschädigung - schließlich haben sie viel Geld für ihre Tickets bezahlt. Lufthansa muss für einen Teil dieser Kosten aufkommen. Außerdem kommt der Streik aus Sicht des Unternehmens zu einem blöden Zeitpunkt: Denn ausgerechnet in dieser Woche feiert Lufthansa 100. Geburtstag - doch richtige Partystimmung kommt wegen der Streiks bei vielen gerade nicht auf.

Wieso es für riesiges Chaos sorgt, wenn dort die Piloten streiken. 01.10.2025 | 1:29 min

Dieser Text wurde von Simone geschrieben.