Streik bei Lufthansa - darum geht's!

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Tausende Flüge gestrichen! :Darum geht's beim Lufthansa-Streik
Bereit zum Abflug? Nix da! Seit Tagen fallen immer wieder Flüge der Fluggesellschaft Lufthansa aus, weil viele Mitarbeitende des Unternehmens streiken. Warum, erfahrt ihr hier.
Stellt euch vor, ihr freut euch auf euren Urlaub und dann - geht nichts! Viele Lufthansa-Kunden sind deswegen gerade richtig sauer. Allein in dieser Woche wurden Tausende Flüge gestrichen.
Wer streikt?
Es sind vor allem zwei Berufsgruppen, die gerade streiken:
➡️ Pilotinnen und Piloten
➡️ Kabinenpersonal
Zum Kabinenpersonal zählen die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnnen, die beispielsweise Passagieren während der Flüge etwas zu essen und trinken bringen. Wichtig zu wissen: Es streiken nicht alle Mitglieder dieser Berufsgruppen, sondern nur ein Teil von ihnen. Aber es sind so viele, die deswegen nicht zur Arbeit gehen, so dass täglich Hunderte Flüge ausfallen.
Warum wird gestreikt?
Die beiden Gruppen haben unterschiedliche Ziele, die sie mit dem Streik erreichen wollen. Ein paar Beispiele:
Bisher konnte sich Lufthansa weder mit den Pilotinnen und Piloten, noch mit dem Kabinenpersonal einigen. Die Streiks werden also noch weitergehen.
Welche Folgen hat der Streik für Lufthansa?
Wenn Tausende Flüge innerhalb einer Woche ausfallen, kostet das Lufthansa viel Geld. Viele Kunden fordern nämlich Entschädigung - schließlich haben sie viel Geld für ihre Tickets bezahlt. Lufthansa muss für einen Teil dieser Kosten aufkommen. Außerdem kommt der Streik aus Sicht des Unternehmens zu einem blöden Zeitpunkt: Denn ausgerechnet in dieser Woche feiert Lufthansa 100. Geburtstag - doch richtige Partystimmung kommt wegen der Streiks bei vielen gerade nicht auf.
Dieser Text wurde von Simone geschrieben.
logo! hat am 16.04.2026 in der Sendung darüber berichtet.