Religion in Deutschland - das müsst ihr wissen

In Deutschland gibt es viele unterschiedliche Religionen - zum Beispiel Christentum, Islam und Judentum. Doch immer weniger Menschen sind religiös. Wie sieht's bei euch aus? ⬇️✍️

Das Christentum und der Islam spielen in Deutschland eine besondere Rolle. Für Christen gibt es evangelische und katholische Kirchen - Muslime gehen in eine Moschee. Quelle: Imago

✝️ ☪️ Das sind die häufigsten Religionen

In Deutschland gibt es viele unterschiedliche Religionen. Die meisten Menschen sind Christen, dazu gehören die katholische und evangelische Kirche. Auch der Islam ist weit verbreitet, also die Religion, an die Muslime glauben. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Religionen, die aber nicht ganz so weit verbreitet sind, wie beispielsweise das Judentum oder der Buddhismus.

⛪ So hat sich die Kirche verändert

Das Christentum spielt also schon immer eine besondere Rolle. Früher waren sogar fast alle Menschen in Deutschland Christen. Sie vertrauten der Kirche und hielten sich an religiöse Regeln. Ganz so ist das heute nicht mehr. Zwar spielt die Kirche immer noch eine große Rolle: Sie engagiert sich zum Beispiel in vielen sozialen Bereichen - wie Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kindergärten und Jugendvereinen. Und trotzdem: Jedes Jahr verlieren die christlichen Kirchen Mitglieder: 2025 waren es etwa 1,2 Millionen.

Früher waren fast alle Menschen in Deutschland Christen. 19.03.2026 | 1:41 min





🫸Darum gibt es weniger Kirchenmitglieder

Heute gehören also immer weniger Menschen in Deutschland einer christlichen Kirche an. Dafür gibt es mehrere Gründe: Viele haben zum Beispiel das Gefühl, sie brauchen Religion nicht in ihrem Leben. Manche finden, dass die Kirche nicht modern genug ist. Andere können schlimme Fehler der Kirche nicht verzeihen: In den vergangenen Jahren haben nämlich einige Menschen, die für die evangelische oder katholische Kirche gearbeitet haben, zum Teil schreckliche Verbrechen an Kindern begangen. Es geht dabei um sexuellen Missbrauch. Auch das hat dafür gesorgt, dass viele nichts mehr mit der Kirche zu tun haben möchten.

Sexueller Missbrauch: Was bedeutet das und was kann man dagegen tun? 13.03.2026 | 1:37 min

Dieser Text wurde von Simone und Carolin geschrieben.

Sexualisierte Gewalt : Hier findet ihr Hilfe bei sexueller Gewalt! Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche.