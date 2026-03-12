Tatsächlich müssen manche großen Unternehmen ihre Zahlen zeigen. Das gilt zum Beispiel für sogenannte Kapitalgesellschaften. So nennt man unter anderem Unternehmen, bei denen viele Menschen Geld in die Firma investieren können. Ein Beispiel ist eine Aktiengesellschaft (AG) wie Volkswagen AG. Dabei können Menschen Aktien kaufen. Das sind kleine Anteile an der Firma. Mit dem Geld aus diesen Anteilen kann das Unternehmen zum Beispiel neue Maschinen kaufen oder neue Produkte entwickeln. Da viele Menschen einen kleinen Teil der Firma besitzen, haben sie ein Recht darauf zu erfahren, ob die Firma im letzten Jahr gut oder schlecht verdient hat.