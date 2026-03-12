logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Ein Blick in die Kasse:Warum Firmen zeigen müssen, was sie verdienen
Große Firmen wie der Autobauer VW zeigen gerade ihre Jahreszahlen. Darin steht, wie viel Geld sie verdient haben. Aber warum müssen manche Unternehmen ihre Zahlen veröffentlichen?
Stellt euch vor, ihr zählt am Ende des Jahres euer Taschengeld zusammen. Wie viel habt ihr bekommen und wie viel ist noch übrig? Ähnlich machen es auch große Firmen, nur mit viiiel größeren Summen.💰 Viele Unternehmen stellen gerade ihre Jahreszahlen für das Jahr 2025 vor. Darin zeigen sie, wie viel Geld sie verdient und ausgegeben haben. Dabei wurde jetzt zum Beispiel bekannt: Die Spielzeugfirma Lego hat im vergangenen Jahr mehr als zwei Milliarden Euro Gewinn gemacht.
Auch andere große Firmen haben ihre Zahlen gezeigt. Die Schokoladenfirma Lindt & Sprüngli hat ebenfalls gut verdient. Beim Autobauer Volkswagen (VW) lief es dagegen nicht so gut. Die Firma hat deutlich weniger Geld verdient als im Jahr davor. Warum es deutschen Autofirmen schlechter geht, erfahrt ihr hier:
Doch warum hat VW die Zahlen veröffentlicht? Hätte das Unternehmen die nicht lieber für sich behalten?
Dieser Text wurde von der kinder-dpa und Louisa geschrieben.
