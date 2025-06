logo!: Merz zu Besuch bei Trump in den USA

Das Treffen findet am Donnerstag in Washington D.C. statt, also in der Hauptstadt der USA. Dort ist Merz nachts angekommen. Danach ist der Plan wie folgt: Mittags soll der Bundeskanzler Trump im Weißen Haus treffen, das ist der Sitz des Präsidenten in den USA. Dort wollen sie gemeinsam zu Mittag essen und im Büro des Präsidenten sprechen. Da werden sie nicht allein sein: Viele Journalisten und Berater sind bei dem Treffen dabei.