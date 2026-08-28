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Fakten zur Landtagswahl:Sachsen-Anhalt wählt
Am 6. September wählen die Menschen in Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Warum das dieses Jahr besonders interessant ist und andere wichtige Infos.
Wählen können alle Deutschen, die in dem Bundesland leben und - je nach Bundesland - älter als 16 oder 18 Jahre sind. Der Landtag macht die Politik für ein Bundesland. Die gewählten Politikerinnen und Politiker entscheiden über wichtige Themen und Gesetze. Da geht es zum Beispiel um Schulen, Kitas, Straßen, Busse oder die Polizei. Nach der Wahl entscheidet sich, wer künftig regiert. Die Partei mit den meisten Stimmen hat dabei oft die besten Chancen. Meist reicht es aber nicht, um alleine zu regieren. Dann schließen sich mehrere Parteien zu einer Koalition zusammen.
Welche Parteien treten an
Seit 24 Jahren kommt der Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt, also der Chef der Landesregierung aus der Partei CDU. Zurzeit regiert sie zusammen mit SPD und FDP. Das könnte sich nach der Wahl ändern. Umfragen zeigen, dass die AfD derzeit die größten Chancen auf die meisten Stimmen hat. Dahinter liegen CDU, Linke, SPD, Grüne, BSW und FDP. Umfragen zeigen aber nur einen Trend und nicht das tatsächliche Wahlergebnis.
Warum diese Wahl so interessant ist
Wenn sie genug Stimmen bekommt, könnte die AfD erstmals ein Bundesland regieren. Für diesen Fall hat die AfD viele Pläne. Sie will zum Beispiel die heutige Schulpflicht ändern, will die Inklusion an Schulen beenden und stattdessen Förderschulen ausbauen, Führerscheine besonders fördern und es soll weniger Ministerien geben.
Der Verfassungsschutz von Sachsen-Anhalt stuft die AfD dort als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ein, also als eine Gefahr für die Demokratie. Die Partei weist diese Einschätzung zurück.
Wie es nach der Wahl weitergehen könnte
Es gibt verschiedene Möglichkeiten - je nachdem wie sich die Stimmen auf die Parteien verteilen.
- AfD regiert allein: Das klappt nur, wenn die Partei mehr als die Hälfte der Sitze im Landtag bekommt. Das nennt man absolute Mehrheit.
- AfD regiert mit anderen: Das ist unwahrscheinlich. Denn bisher wollen die meisten anderen Parteien nicht mit ihr zusammenarbeiten.
- CDU regiert mit anderen: Das klappt nur, wenn genügend andere Parteien wie die SPD und die Grünen in den Landtag einziehen. Schwierig daran: Es müssten sich sehr unterschiedliche Parteien einig werden. Und: Die CDU sagt schon sehr lange, dass sie nicht mit der Linken zusammenarbeiten will.
- Minderheitsregierung: Wenn niemand eine Mehrheit hat - also weder die AfD alleine noch die anderen Parteien gemeinsam - dann könnten eine Partei oder mehrere Parteien zusammen versuchen, trotzdem zu regieren. Für Gesetze und andere Entscheidungen braucht es dann aber immer wieder Unterstützung von anderen Parteien.
logo!:Warum die AfD gerade so beliebt istVideo1:31