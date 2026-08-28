Wählen können alle Deutschen, die in dem Bundesland leben und - je nach Bundesland - älter als 16 oder 18 Jahre sind. Der Landtag macht die Politik für ein Bundesland. Die gewählten Politikerinnen und Politiker entscheiden über wichtige Themen und Gesetze. Da geht es zum Beispiel um Schulen, Kitas, Straßen, Busse oder die Polizei. Nach der Wahl entscheidet sich, wer künftig regiert. Die Partei mit den meisten Stimmen hat dabei oft die besten Chancen. Meist reicht es aber nicht, um alleine zu regieren. Dann schließen sich mehrere Parteien zu einer Koalition zusammen.