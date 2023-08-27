logo!: Reporterin Magdalena stellt sich vor

logo!-Reporterin Magdalena Quelle: ZDF

Name: Magdalena Gutsche

Geburtsdatum: 01.04.1985 (ein waschechter Aprilscherz)

Sternzeichen: Widder

Größe: 1,64 Meter

Schuhgröße: 39

Haarfarbe: braun

Augenfarbe: blau

logo!-Reporterin seit: August 2020



Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Ich liebe Spiele! Zum Beispiel Kniffel, Wizzard, Quixx, Siedler, Bohnanza usw. Ich mag es aber auch einfach, mit Freunden zusammen zu sitzen, ohne Ende zu quatschen und laut über Schwachsinn zu lachen.



Und am allerliebsten verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Mein Sohn Fritzi ist noch ziemlich klein und entdeckt jeden Tag neue Dinge. Das meiste, was er sieht, sieht er zum ersten Mal in seinem Leben. Ich finde es super spannend zu sehen, wie er die Welt für sich entdeckt. Außerdem sagt er witzige Sachen und ist unfassbar süß :D.

Worüber kannst du dich aufregen? Rücksichtslosigkeit. Es gibt viele Menschen, die nur sich selbst und ihren eigenen Standpunkt sehen. Aber so klappt kein gutes Zusammenleben. Man sollte Rücksicht aufeinander nehmen und immer auch versuchen, sich in andere hinein zu versetzen.

Wohin fährst du gerne in den Urlaub? Am liebsten mitten in die Natur. Ich habe mal zusammen mit meinem Mann einen Transporter zu einem Wohnmobil umgebaut und damit sind wir viel unterwegs gewesen. Campen ist einfach mein Ding – egal ob im warmen Südeuropa oder im eisigen Skandinavien.

Hast du Geschwister? Oh ja – jede Menge! Wir waren neun Kinder zuhause. Sechs meiner Geschwister sind Halbgeschwister - das heißt, wir haben zwar denselben Papa, aber sie haben eine andere Mama. Das macht für mich aber keinen Unterschied: Ich bin sehr dankbar für alle meine Geschwister und glücklich über unseren bunten, lauten Familien-Haufen.

Seit August 2020 ist Magdalena logo!-Reporterin. Quelle: ZDF

Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Ich mochte eigentlich fast alle Fächer – außer Chemie, Physik und Französisch…

Hast du ein Lieblingstier? Ich finde Faultiere super cool. Von ihrer Gelassenheit könnte ich einiges lernen... Ich mag aber auch Schweine und besonders Ferkel sehr gerne. Die sind so süß und viel klüger als einige denken.

Wen würdest du gerne mal interviewen? Puh. Die Liste ist ziemlich lang… Ganz oben stehen aber vermutlich Barack und Michelle Obama. Ich würde aber auch gerne mal Jürgen Klopp interviewen und dann hoffen, dass er einen guten Tag hat und nett zu mir ist.