Wie kann man Vorsätze im neuen Jahr durchziehen? Und ist der 1. Januar überhaupt ein guter Start? Die Antworten darauf und drei Tipps gibt's hier im Video! ⬇️

So klappt's mit den Neujahrsvorsätzen!

Hier erfahrt ihr auch, warum das mit den Vorsätzen überhaupt so schwierig ist! 02.01.2026 | 1:11 min

👉 Das hier sind die fünf beliebtesten Vorsätze für 2026 in Deutschland:

1️⃣ mehr Geld sparen

2️⃣ gesünder ernähren

3️⃣ mehr Sport machen

4️⃣ abnehmen

5️⃣ mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen