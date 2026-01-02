logo! - die Kindernachrichten des ZDF
3 Tipps:So klappt's mit den Neujahrsvorsätzen!
Wie kann man Vorsätze im neuen Jahr durchziehen? Und ist der 1. Januar überhaupt ein guter Start? Die Antworten darauf und drei Tipps gibt's hier im Video! ⬇️
👉 Das hier sind die fünf beliebtesten Vorsätze für 2026 in Deutschland:
1️⃣ mehr Geld sparen
2️⃣ gesünder ernähren
3️⃣ mehr Sport machen
4️⃣ abnehmen
5️⃣ mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen
Welche Neujahrsvorsätze habt ihr? Und wie klappen die bei euch? Schreibt es ganz unten in die Kommentare! ✍️
Kommentare
- 🐴L
Mehr lernen
- Tessa
Besser lernen statt mehr lernen
- Aleksandra
Immernoch nur 1.und 2. schreiben
- Hallo
Weniger Süßigkeiten essen