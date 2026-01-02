  3. Suche

Neujahrsvorsätze? So klappt's dieses Jahr!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

3 Tipps:So klappt's mit den Neujahrsvorsätzen!

Wie kann man Vorsätze im neuen Jahr durchziehen? Und ist der 1. Januar überhaupt ein guter Start? Die Antworten darauf und drei Tipps gibt's hier im Video! ⬇️

Johanna steht vor einem Bild mit Wunderkerzen, darüber steht: Darum scheitern deine Neujahrsvorsätze!

Hier erfahrt ihr auch, warum das mit den Vorsätzen überhaupt so schwierig ist!

02.01.2026 | 1:11 min

👉 Das hier sind die fünf beliebtesten Vorsätze für 2026 in Deutschland: 

1️⃣ mehr Geld sparen 

2️⃣ gesünder ernähren 

3️⃣ mehr Sport machen 

4️⃣ abnehmen 

5️⃣ mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen

Welche Neujahrsvorsätze habt ihr? Und wie klappen die bei euch? Schreibt es ganz unten in die Kommentare! ✍️

Kommentare

6 Kommentare
  • 🐴L
    Mehr lernen
  • Tessa
    Besser lernen statt mehr lernen 
  • Aleksandra
    Immernoch nur 1.und 2. schreiben
  • Hallo
    Weniger Süßigkeiten essen