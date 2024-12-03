logo!: Drei Gründe gegen Nikotinbeutel

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Drei Gründe gegen Nikotinbeutel

Nikotinbeutel – auch bekannt unter Namen wie Snus, Pouches oder Nicopods – sind bei manchen Jugendlichen gerade richtig beliebt. Und das, obwohl sie eigentlich sogar verboten sind.

Nikotinbeutel im Mund

Die Nikotinbeutel können vor allem für Kinder und Jugendliche gfährlich sein.

Quelle: imago

Nikotin ist der Stoff, der zum Beispiel auch in Zigaretten enthalten ist. Die kleinen Beutelchen werden aber nicht geraucht. Man schiebt sie sich in den Mund unter die Lippe.

Nikotin ist eigentlich ein Gift. Es kommt aus der Tabakpflanze. Dort hat es die Aufgabe, Fressfeinde von der Pflanze fernzuhalten. Menschen benutzen Nikotin als Droge.

Manche behaupten, dass sie weniger gefährlich sind als Zigaretten, weil sie die Lunge nicht belasten. Aber Expertinnen und Experten raten dringend davon ab. Unter anderem aus diesen Gründen.

Drei Gründe gegen Nikotinbeutel

Diesen Text hat Luisa geschrieben.