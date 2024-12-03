logo!: Drei Gründe gegen Nikotinbeutel

In den Beuteln ist zum Teil so viel Nikotin enthalten wie in drei bis sechs Zigaretten. Vor allem für Kinder und Jugendliche kann das gefährlich werden. Wenn man zu viel Nikotin abbekommt, kann man sich vergiften. Das führt dann zum Beispiel zu Übelkeit oder Schwindel. Man kann sogar ohnmächtig werden.