Jetzt kaufen, später bezahlen? Klingt verlockend, kann aber auch riskant sein. Viele junge Leute machen beim Onlienshopping Schulden. So könnt ihr euch schützen.

