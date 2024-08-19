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Pinkeln in Badesee oder Schwimmbad?

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Badesee, Schwimmbad, Meer?:Pinkeln in Badesee oder Schwimmbad?!

Diese Frage hat sich bestimmt jeder schon mal gestellt: Darf man beim Schwimmen eigentlich in den See, ins Freibad oder ins Meer pinkeln? Hier gibt's die Antwort!

Spielverderber-Nachricht zuerst: Es ist keine gute Idee in Badeseen oder ins Freibad zu pinkeln - auch wenn es manchmal echt praktisch wäre. Denn anders als im Meer ist die Wassermenge dort viel, viel geringer – der Urin wird dort also nicht so gut verteilt. Und das hat Folgen: In kleineren Seen können durch zu viel Pipi Algen stärker wachsen. Denn im Urin sind Stoffe, die für die Algen wie Dünger wirken. Unter anderem die gesundheitsgefährdende Blaualge kann sich dadurch ausbreiten. 

Badesee und Schwimmbad, grafisches Urin und Fragezeichen

Was ist, wenn man beim Schwimmen mal muss ... ?

Quelle: Imago/Funke Foto Services/Sven Simon

Und wie ist es im Freibad?

Im Freibad solltet ihr  – wie sonst ja auch – auf die Toilette gehen. Denn gerade durch die Mischung von Chlor mit einem bestimmten Stoff im Urin, der Harnsäure, können gesundheitsschädigende Stoffe entstehen. Die können eure Augen und die Haut reizen.

Deshalb riecht Schwimmbadwasser so:

Grafik Schwimmbadwasser

Der Grund dafür ist ein bisschen eklig ...

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Und was ist mit dem Meer?

Grafik Ins Meer pinkeln

Ist das eigentlich ok, oder kann Urin im Meerwasser schaden?

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    Video2:41
Über dieses Thema berichtete logo! in der Sendung vom 27. Juni 2026.