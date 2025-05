logo!: So steht es weltweit um die Pressefreiheit

Warum schlagen eure Eltern die Zeitung auf - und warum schaut ihr eine logo!-Sendung oder lest einen Artikel? Richtig: um zu erfahren, was in Deutschland und in anderen Ländern der Welt passiert. Über all das zu berichten, ist die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten . Sie arbeiten für die Presse , also für Zeitungen, Fernsehen, Radio und das Internet.

Recht auf Pressefreiheit

Das Recht auf Pressefreiheit steht in Deutschland im Grundgesetz (also in den wichtigsten Regeln des Landes). Pressefreiheit bedeutet, dass Journalistinnen und Journalisten. Niemand, auch nicht die Regierung, darf ihnen das verbieten oder sie dafür bestrafen. Außerdem dürfen sie sichInformationen beschaffen.

Auf Platz 1 der Weltrangliste liegt Norwegen - und das! Platz 1 bedeutet, hier können Journalistinnen und Journalisten besonders frei berichten. Pbelegen Estland und die Niederlande . Besonders schlecht steht es um die Pressefreiheit in den Ländern China und dem afrikanischen LandDie weltweite Lage der Pressefreiheit sei 2025, warnt "Reporter ohne Grenzen". Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebe in Staaten mit "sehr ernster" Lage.bewertet werden. Diese Länder liegen alle in Europa.

Pressefreiheit in Gefahr

In vielen Ländern ist die Pressefreiheit in Gefahr, zum Beispiel in China. Dort kontrollieren Politiker die Presse. Sie entscheiden, worüber Journalisten berichten dürfen und worüber nicht. Journalisten dürfen dort häufig nicht sagen, was sie denken.



In solchen Ländern kann es passieren, dass Journalisten ihre Texte und Filme nicht zeigen dürfen. Manchmal werden sogar Sender oder Zeitungen ganz verboten. Das alles nennt man Zensur. Wenn Politiker Journalisten zensieren, ist die Pressefreiheit in Gefahr. In manchen Ländern werden Journalisten sogar eingesperrt oder getötet.