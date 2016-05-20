Private Profile in sozialen Netzwerken

Instagram: Privates Konto ist eingestellt. Quelle: ZDF

Bei fast allen sozialen Netzwerken gibt es die Möglichkeit, ein privates Profil anzulegen. Das bedeutet, eure Fotos und Videos können dann nur die Leute sehen, denen ihr das erlaubt.

Bei Instagram funktioniert das zum Beispiel so:

Klickt auf euer Profil. Dann erscheint rechts oben das Symbol für "Optionen". In diesem Bereich öffnen sich jetzt sämtliche Dinge, die ihr einstellen könnt. Dort könnt ihr nun den Button "Privates Konto" aktivieren.

Persönlichkeitsrechte beachten

Bei einem privaten Konto können nur noch Leute eure Fotos sehen und kommentieren, die ihr als Abonnenten bestätigt habt. Trotzdem solltet ihr euch immer überlegen, welche Fotos ihr von euch zeigt. Wenn ihr Fotos von anderen Leuten macht, dürft ihr die nicht einfach so posten. Ihr müsst die fotografierten Personen um Erlaubnis fragen.