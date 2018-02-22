Sicher im Internet

Seid ihr in einem sozialen Netzwerk? Schickt ihr gerne Nachrichten an eure Freunde, schaut euch Fotos an und durchstöbert die Seiten eurer Schulkameraden? Damit steht ihr nicht alleine da: Die meisten Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind Mitglied bei so einer Internetplattform.

Viele persönliche Daten

Jeder kann sich anmelden und ein eigenes Profil erstellen. Was man in diesen "Steckbrief" schreibt, kann man selbst entscheiden. Viele laden Fotos hoch und verraten Geburtsdatum, Hobbys und sogar ihre Adresse. Häufig haben sie ihr Profil, also ihre Seite, so eingestellt, dass jeder es lesen kann. Und da fängt das Problem an: So können auch Leute auf die Seite schauen, die man vielleicht gar nicht mag oder kennt. Und die sollen doch nicht sofort alles über einen wissen, oder?

So könnt ihr euch schützen

Was verratet ihr in eurem Profil? Quelle: imago

Wenn ihr euch auf einer Internet-Plattform anmelden wollt oder sogar schon Mitglied seid, solltet ihr auf ein paar Dinge achten: Meldet euch am besten das erste Mal mit einem Erwachsenen an, der euch die Nutzungsbedingungen erklärt. Damit fremde Leute nicht zu viel über euch erfahren, solltet ihr zum Beispiel nicht verraten, wie ihr mit vollständigem Namen heißt, gebt euch lieber einen Spitznamen.



Verratet auch nicht, wo ihr wohnt. Das geht nur eure Freunde etwas an und die können euch ja einfach fragen. Am besten stellt ihr eure Seite so ein, dass nur Leute aus eurer Freundesliste euer Profil sehen können. Und nehmt nur Kontaktanfragen von Menschen an, die ihr auch im echten Leben kennt.

Auch solltet ihr darauf achten, welche Fotos ihr veröffentlicht – von euch und von anderen. Wenn jemand nicht möchte, dass ein Foto oder ein Video von ihm im Internet zu sehen ist, dann dürft ihr diese auf keinen Fall dort veröffentlichen.

Was passiert mit meinen Daten?