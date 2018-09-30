  3. Suche

Im Internet werden Daten gesammelt

Im Internet werden Daten gesammelt

Wenn ihr Nachrichten mit Freunden schreibt oder im Internet unterwegs seid, dann werden oft bestimmte Daten gesammelt - ohne dass ihr es merkt. Zum Beispiel wird oft gespeichert, wann und mit wem ihr chattet. Außerdem wird auch euer Standort vermerkt, also wo ihr zum Zeitpunkt des Chats wart. Auch wenn ihr im Internet nach einem Longboard sucht, könnte sich die Suchmaschine das merken.

Für viele Firmen sind diese Daten sehr wertvoll. Sie nutzen sie zum Beispiel, um ungefragt Werbung zu machen. Wenn ihr also das nächste Mal im Internet seid, könntet ihr Werbung für Longboards bekommen. Und weil vorher euer Standort gespeichert wurde, könnte ein Longboard-Geschäft in der Nähe eurer Wohnung angezeigt werden. Das finden viele nicht OK. Sie wollen nicht, dass ihre Daten einfach so gespeichert werden.

Wie ihr euch vor Datenmissbrauch schützen könnt:

  • Überlegt vor dem Absenden von Bildern und persönlichen Infos immer, ob es damit später Probleme geben könnte. Was einmal im Internet ist, kann schwer oder gar nicht gelöscht werden.
  • Gebt Informationen wie Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Hobbys nicht einfach so im Internet oder bei Gewinnspielen an. Wenn ihr an einem Spiel teilnehmt oder etwas bestellt, macht das zusammen mit euren Eltern.
  • Füllt nur die Felder aus, die unbedingt nötig sind. Manche Angaben sind freiwillig, das heißt: Ihr müsst nichts dazu sagen.
  • Manchmal gibt es einen Hinweis, dass die Daten zu Werbezwecken genutzt werden können. Diesen Satz sollte man streichen, wenn er auf Papier steht, oder das Häkchen entfernen, wenn er im Internet steht. Geht das nicht, kann man der Firma eine E-Mail schreiben und sagen, dass man nicht möchte, dass die Daten zu Werbezwecken genutzt werden.

