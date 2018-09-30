Im Internet werden Daten gesammelt

Wenn ihr Nachrichten mit Freunden schreibt oder im Internet unterwegs seid, dann werden oft bestimmte Daten gesammelt - ohne dass ihr es merkt. Zum Beispiel wird oft gespeichert, wann und mit wem ihr chattet. Außerdem wird auch euer Standort vermerkt, also wo ihr zum Zeitpunkt des Chats wart. Auch wenn ihr im Internet nach einem Longboard sucht, könnte sich die Suchmaschine das merken.



Für viele Firmen sind diese Daten sehr wertvoll. Sie nutzen sie zum Beispiel, um ungefragt Werbung zu machen. Wenn ihr also das nächste Mal im Internet seid, könntet ihr Werbung für Longboards bekommen. Und weil vorher euer Standort gespeichert wurde, könnte ein Longboard-Geschäft in der Nähe eurer Wohnung angezeigt werden. Das finden viele nicht OK. Sie wollen nicht, dass ihre Daten einfach so gespeichert werden.