Persönliche Daten besser schützen

Wir alle hinterlassen jeden Tag eine Menge Spuren, indem wir Infos von uns preisgeben. Zum Beispiel im Internet: Wer sich für ein Spiel oder einen Newsletter anmeldet, wird oft nicht nur nach der E-Mail-Adresse, sondern auch nach Geburtsdatum und Hobbys gefragt. Auch wer an Gewinnspielen teilnimmt, verrät der Firma meist viele persönliche Daten wie Adresse und Telefonnummer.Schließlich will man ja benachrichtigt werden, wenn man etwas gewonnen hat.

Was ist das Problem?

Für viele Firmen sind diese Daten sehr wertvoll. Sie nutzen die Informationen zum Beispiel, um ungefragt Werbung zu schicken. Da die Firmen manchmal sogar wissen, welche Hobbys jemand hat oder welche Musik er gerne hört, schicken sie ganz gezielte Angebote. Das können zum Beispiel Kataloge für Sportkleidung sein. Manche Firmen schicken auch E-Mails und SMS oder rufen an, um etwas zu verkaufen.

Am Anfang können die vielen Angebote ja noch ganz spannend sein. Auf Dauer ist es jedoch nervig, wenn ständig das Telefon klingelt, das E-Mail-Postfach mit Werbung überschwemmt wird und jeden Tag Werbung im Briefkasten ist. Doch es gibt Wege, wie ihr euch vor der Werbeflut schützen könnt.