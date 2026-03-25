Die erste Flaschenpost ist auf Englisch geschrieben. Wir haben sie für euch übersetzt: Wenn du das hier liest, hast du unsere Flaschenpost gefunden! Wir, Luisa und Linus, haben diese Flasche aus Köln in Deutschland losgeschickt. Wir sind 22 Jahre alt und würden uns freuen, wenn du dich bei uns meldest, damit wir wissen, wie weit diese Flasche gereist ist. Viele Grüße Luisa + Linus P.S.: Luisa ist ein großer Fan des deutschen Hörspiels "Die drei Ausrufezeichen". Wenn du also ein bisschen Deutsch verstehst, empfehlen wir dir, das mal auszuprobieren! (Der Text wurde redaktionell überarbeitet und persönliche Daten wurden entfernt.)