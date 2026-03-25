logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Mülltonne Fluss:logo!-Lara bis zum Bauch im Müll?
Dieses Projekt will etwas gegen den Müll im Rhein unternehmen. logo!-Reporterin Lara hat das Ganze für euch ausgecheckt - und dabei einen überraschenden Fund gemacht ...
Lara hat ihren Flaschenpost-Fund übrigens für euch abfotografiert:
Das stand in den Flaschenpost-Briefen:
Mehr zum Thema Müll
logo!:Reporterin Magdalena bei der MüllabfuhrVideo2:50
logo!:Wo früher unser Müll landeteVideo1:43
Über dieses Thema berichtete logo! in der Sendung vom 25. März 2026.
Videos mit den logo!-Reportern und Reporterinnen
Video3:34