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Müll-Sammelanlage im Rhein

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Mülltonne Fluss:logo!-Lara bis zum Bauch im Müll?

logo!-Lara: bis zum Bauch im Müll

Dieses Projekt will etwas gegen den Müll im Rhein unternehmen. logo!-Reporterin Lara hat das Ganze für euch ausgecheckt - und dabei einen überraschenden Fund gemacht ...

Lara hat ihren Flaschenpost-Fund übrigens für euch abfotografiert:
Flaschenpost aus Köln von Luisa und Linus
Flaschenpost 2026
Flaschenpost von Vincent

Flaschenpost aus Köln

Luisa und Linus sind 22 Jahre und haben diese Flasche in Köln in den Rhein geworfen. Sie wollten wissen, wie weit ihre Botschaft reist.

Quelle: ZDF

Das stand in den Flaschenpost-Briefen:

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