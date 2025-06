logo!: Superreich - und super viel CO₂!

Laut Berechnungen von Oxfam verbrachten diese Superreichen in einem einzigen Jahr jeweils mit durchschnittlich. Damit war jeder von ihnen für so viel Treibhausgas verantwortlich wie der Durchschnitt der übrigen Weltbevölkerung in 300 Jahren. Hinzu kommen die, also die große Luxusboote: In einem Jahr stießen die so viel Treibhausgas aus wie ein Durchschnittsmensch in 860 Jahren verursacht. Noch ein Beispiel: Elon Musk , der reichste Mensch der Welt, pustet allein mit seinempro Jahr so viel CO₂ in die Luft, wie