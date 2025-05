Verhexte Nacht: Die Walpurgisnacht wird gefeiert

Neben Hexentänzen und Hexenfeuer, auch als Maifeuer bekannt, gibt es in dieser Nacht noch weitere Traditionen. Im Rheinland stellen zum Beispiel junge Männer am Haus ihrer Angebeteten bunt verzierte Birkenstämme als Maibäume auf. In vielen Regionen Deutschlands werden auch riesige Maibäume auf Markt- und Dorfplätzen errichtet. Andernorts spielen Jugendliche Streiche. Zum Beispiel wickeln sie Autos in Klopapier ein oder besprühen Türklinken mit Rasierschaum.