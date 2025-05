Weltlachtag: Heute schon gelacht?

Hiiihihii .... hahaha .... huhuhu ... naaa, habt ihr heute schon gelacht? 🤣😂 Vielleicht über einen richtig guten Witz? Oder ihr habt euch einfach nur über etwas ganz doll gefreut? Erzählt uns mal ganz unten in den Kommentaren, worüber ihr zuletzt gelacht habt und mit wem ihr am liebsten zusammen lacht! Denn vor allem heute gehts ums Thema Lachen - es ist nämlich der Weltlachtag!

Bringt ihr euch auch gegenseitig mal zum Lachen? Quelle: imago/MASKOT; ZDF

Dazu haben wir uns mal umgehört und Kinder gefragt, mit wem und worüber sie am meisten lachen. Die Antworten seht ihr hier im Video:

logo! : Darüber lacht ihr am liebsten Zum Weltlachtag habt ihr uns verraten, wer euch zum Lachen bringt! 1:26 min

Lachen ist riiiiichtig gut!

Wenn wir lachen, fühlt sich das nicht nur total gut an, sondern ist auch total gut für unseren Körper. Lachen ist nämlich gesund! In diesem Video erfahrt ihr, warum das so ist und was beim Lachen im Körper passiert:

logo! : Darum ist Lachen gesund Heut' schon laut gelacht? Es kann gegen Stress helfen. 1:35 min

Diesen Text hat Caro geschrieben.