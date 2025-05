logo!: Gartenvögeln geht es gerade nicht so gut

Was meint ihr, wie viele Vögel zwitschern eigentlich in unseren Gärten so rum? Das wollte der Naturschutzbund NABU wissen und hat Vogelfreundinnen und -freunde zum Zählen aufgerufen. Mehr als 57.000 Menschen haben mitgemacht. Der Spatz wurde dabei übrigens am häufigsten gesichtet. Aber was vor allem bei dieser Zählung rauskam: Den Gartenvögeln geht es gerade nicht so gut …