logo!: Psychische Krankheiten - so erkennt man sie!

Klima-Krise, Corona-Krise, Ukraine-Krise - für viele fühlt es sich in den vergangenen Monaten und Jahren ein bisschen so an, als sei immer Krise: Das kann einem ziemliche Sorgen bereiten. Expertinnen und Experten sagen sogar, dass auch deshalb psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in den vergangenen Jahren zugenommen haben.