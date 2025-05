logo!: Die Krankheit Zöliakie und was man tun kann

Esst ihr gerne Nudeln, Brot oder Cornflakes? Menschen mit der Krankheit Zöliakie müssen auf viele dieser Leckereien verzichten. Sie vertragen nämlich kein Gluten. Gluten ist ein Eiweiß, das vor allem in vielen Mehlsorten enthalten ist - zum Beispiel in Weizen, Gerste oder Roggen. Also auch in Nudeln, Brot oder Pizza.