Für alle Bücher-Fans!:Frankfurter Buchmesse 2025

Alle Bücherwürmer und Leseratten aufgepasst: Diese Woche startet die 77. Frankfurter Buchmesse. Sie findet vom 15. bis 20. Oktober statt und ist die größte Buchmesse der Welt.

Dort treffen sich alle, die Bücher lieben oder beruflich mit ihnen zu tun haben. Zum Beispiel kommen Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt nach Frankfurt und stellen ihre Bücher vor. Auch viele Verlegerinnen und Verleger sind auf der Messe vertreten - sie sind dafür verantwortlich, dass Bücher verkauft werden.

Buchmesse Frankfurt 2025 Quelle: dpa/ Boris Roessler

Wie läuft die Buchmesse ab?

An den ersten Tagen ist die Buchmesse nur für Fachleute, also Autorinnen und Autoren sowie Verlage geöffnet. Ab Freitag können auch alle anderen Besucherinnen und Besucher, die einfach nur gerne lesen, die neuesten Büchertrends entdecken.

Was passiert auf der Buchmesse?

In den Messehallen finden unter anderem Lesungen und Gesprächsrunden mit Autoren und Autorinnen statt. Außerdem werden dort auch Preise verliehen. Ein großer und wichtiger Preis ist der Deutsche Literaturpreis. In jedem Jahr gibt es ein Gastland, welches seine Literatur und Kultur in einen großen Rahmen vorstellt. Das diesjährige Gastland ist der Inselstaat Philippinen.

Dieser Text wurde von Diandra geschrieben.

