Ein Jahr Bundesregierung:Viele sind unzufrieden - und ihr?

Umfrage:Was erwartet ihr von der Bundesregierung?
Das war eine Umfrage zum Start der Bundesregierung.
Vor einem Jahr ist die Regierung aus CDU und SPD an den Start gegangen. Wir haben euch gefragt - worum sollten sich die Politikerinnen und Politiker mal dringend kümmern?
Nur elf Prozent der Menschen in Deutschland findet es gut, was die Bundesregierung in dem einem Jahr bisher so gemacht hat. 87 Prozent dagegen sind unzufrieden - das hat eine Umfrage ergeben. Vor einem halben Jahr sah es noch besser aus, da waren immerhin 38 Prozent der Menschen zufrieden mit der Bundesregierung.
Laut einer Umfrage vor über einem Jahr unter Kindern und Jugendlichen hattet ihr nicht so hohe Erwartungen an die neue Regierung.
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Ich finde die Bundesregierung sollte sich mal Gedanken machen über neue saubere schul Klos Wie wir den Krieg beenden mit usa und Israel 🇮🇱 mit putin sprechen über die Ukraine 🇺🇦 das wir dort auch den Krieg beenden fahrrad Wege sicherer bauen wie wir gut Öl bekommen und das die Preise wieder sinken beim tanken das Deutschland sicher ist wenn wir angegriffen werden das wir gut ausgestattet sind mit Soldaten das sie sich mit den anderen Parteien verstehen keine verspäterung mehr bei bussen bahnen mehr fürs Klima kein Plastik mehr im Meer 🌊 und die Tiere nicht sich darin verfangen oder das Plastik fressen um das Meer kümmern
Die Regierung soll mehr auf die Umwelt achten, zum Beispiel mehr Bäume pflanzen. Sie soll sich auch um mehr Stromquellen kümmern, die gut für die Natur sind. Sie sollte auch dafür sorgen, dass der Unterschied zwischen Armen und Reichen nicht mehr so groß ist.
Ich finde Deutschland sollte nicht so viele abschieben, weil viele von ihnen sehr wichtig sind(zB. In Krankenhäusern). Solange sie sich integrieren gehören sie hier hin !
Ich finde die Bundesregierung sollte mehr für Jugendliche tun, weil durch die Schulden, und die "Stabilen Renten" wird es später immer Schwerer für die jetztige Jugend, dazu kommt dann noch die Wehrpflicht. Das Problem dabei ist halt das sehr viele Wähler Älter sind, und Jugendliche unter 18 nicht wählen dürfen, deswegen macht es natürlich für Politiker wenig Sinn etwas für die Jugend zu tun, ich finde daran sollte man was ändern.