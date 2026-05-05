Ein Jahr Bundesregierung:Viele sind unzufrieden - und ihr?

Ich finde die Bundesregierung sollte sich mal Gedanken machen über neue saubere schul Klos Wie wir den Krieg beenden mit usa und Israel 🇮🇱 mit putin sprechen über die Ukraine 🇺🇦 das wir dort auch den Krieg beenden fahrrad Wege sicherer bauen wie wir gut Öl bekommen und das die Preise wieder sinken beim tanken das Deutschland sicher ist wenn wir angegriffen werden das wir gut ausgestattet sind mit Soldaten das sie sich mit den anderen Parteien verstehen keine verspäterung mehr bei bussen bahnen mehr fürs Klima kein Plastik mehr im Meer 🌊 und die Tiere nicht sich darin verfangen oder das Plastik fressen um das Meer kümmern