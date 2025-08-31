logo!: Foto des Monats August

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Foto des Monats August:Diesmal gehts um Lehrermangel in Deutschland
In Deutschland gibt es schon lange zu wenige Lehrerinnen und Lehrer. Darum geht es auch beim Foto des Monats im August.
Lehrermangel an Schulen
Quelle: dpa/picture alliance, Hendrik Schmidt
logo!-Fan Friederike hat uns dieses Foto geschickt. Dazu schreibt sie:
Viele von euch kennen das bestimmt genauso wie Friederike: Es gibt viel zu wenige Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland. Für viele Schülerinnen und Schüler bedeutet das zum Beispiel: es fällt Unterricht aus, weil es keine Vertretung gibt. Manchmal werden sogar ganze Stunden aus dem Stundenplan gestrichen - dann gibt's etwa statt drei nur noch zwei Stunden Sport pro Woche. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass das mit dem Lehrermangel noch ein paar Jahre so bleiben wird. Unten erfahrt ihr die Gründe für den Mangel und Ideen, was dagegen getan werden kann. ⬇️
Und jetzt seid ihr gefragt! Wie ist die Lage bei euch an der Schule? Merkt ihr den Lehrermangel oder eher nicht? Kommentiert mal ganz unten!
