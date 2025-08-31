logo!: Foto des Monats August

Für mich ist das das Foto des Monats, weil es häufig vorkommt, dass Lehrer krank sind. (…) Zum Beispiel hatten wir in der ersten Woche gleich keinen Sport, weil unsere Klassenlehrerin krank war und sie auch unsere Sportlehrerin ist. Viel Unterricht fällt aus, weil es zu wenig Lehrer/innen gibt. Es ist blöd, dass es zum Alltag geworden ist, in den Vertretungsplan zu gucken, weil so oft Lehrer/innen fehlen.

Viele von euch kennen das bestimmt genauso wie Friederike: Es gibt viel zu wenige Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland. Für viele Schülerinnen und Schüler bedeutet das zum Beispiel: es fällt Unterricht aus, weil es keine Vertretung gibt. Manchmal werden sogar ganze Stunden aus dem Stundenplan gestrichen - dann gibt's etwa statt drei nur noch zwei Stunden Sport pro Woche. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass das mit dem Lehrermangel noch ein paar Jahre so bleiben wird. Unten erfahrt ihr die Gründe für den Mangel und Ideen, was dagegen getan werden kann. ⬇️