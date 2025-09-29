  3. Suche

logo!: Foto des Monats September - Sturzfluten in Indien

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Foto des Monats September

Nach schweren Regenfällen hat sich eine Frau in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ein provisorisches Notlager eingerichtet.
Nach schweren Regenfällen hat sich eine Frau in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ein provisorisches Notlager eingerichtet.
Quelle: AFP/Arun Sankar
logo!-Zuschauer Marlon hat uns dieses Foto geschickt. Dazu schreibt er:

Ich habe ein Bild aus Indien ausgewählt. Es entstand in einem Camp, in dem Menschen nach den starken Regenfällen und Überschwemmungen Schutz suchen. Es zeigt wieder: Wasser ist für uns lebenswichtig, doch es hat auch zerstörerische Kraft und kann uns alles nehmen.

Marlon

Schwere Überflutungen nach heftigen Regenfällen

Regen ohne Ende: Drei Monate lang hat es in einigen Regionen in Indien und Pakisten fast ununterbrochen geregnet. Die Wassermassen richteten viel Zerstörung an, rissen Brücken, Häuser, Bäume und Autos mit sich. Tausende Menschen verloren ihr Zuhause, mehrere hundert Menschen starben. Wie solche heftigen Überschwemmungen entstehen ist hier nochmal erklärt:
Problem Hochwasser
Wann Regen zum Problem wird.11.09.2024 | 1:41 min
Der viele Regen sorgte auch dafür, dass die Staudämme mehrerer Stauseen zu brechen drohten. Die indische Regierung ordnete deshalb an, das viele Wasser abzulassen. Das floss dann allerdings über die Flüsse bis nach Pakistan, ein Nachbarland Indiens. Dort hatte es ebenfalls viel geregnet und das viele Wasser in den Flüssen richtete zusätzlich großen Schaden an. Mehr dazu hier in der Bildergalerie:
Drohnenansicht Überschwemmungen Pakistan
Frau mit Kind watet durch Wasser, im Hintergrund noch weitere Menschen im Wasser
Kinder beseitigen am 20. August 2025 Regenwasser aus ihren Häusern nach sintflutartigen Regenfällen in Karatschi, Pakistan.
Dorfbewohner waten am 28. August 2025 mit ihren Kühen durch Flutwasser im Dorf Chak Ali Sher im Bezirk Wazirabad, nachdem die Regierung eine Flutwarnung für Flussgebiete der Provinz Punjab herausgegeben hatte.
Pakistanische Rettungskräfte errichten am 28. August 2025 Zelte für von den Überschwemmungen betroffene Menschen am Fluss Chenab im Bezirk Sargodha, Provinz Punjab.
Kinder mit Wasserflaschen aus einem Hilfslager, das von Freiwilligen für die Opfer der Sturzflut am Freitag eingerichtet wurde, im Dorf Pishoreen im Bezirk Buner im Nordwesten Pakistans.
Hund schwimmt durch Hochwasser in Pakistan

Regenzeit in Pakistan

Seit Juni ist in Pakistan Monsunzeit, das heißt über mehrere Wochen regnet es oft sehr stark. In diesem Jahr ist der Regen besonders heftig und lang anhaltend.

Quelle: AFP / AAMIR QURESHI

Mittlerweile regnet es nicht mehr ganz so viel - diesen Monat endet die Regenzeit in der Region, der sogenannte Monsun. Aber auch wenn der Regen nachlässt - bis das viele Wasser komplett abgeflossen ist, dauert es noch einige Zeit.
Diesen Text hat Meike geschrieben.

Mehr zu Extremwetter und Indien