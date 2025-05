logo!: Neues Social-Media-Gesetz?

Konkreter geht es um Inhalte, die einem automatisch auf Social Media angezeigt werden - also von Profilen/Konten/Menschen, denen man nicht folgt. Dahinter stecken sogenannte Algorithmen , die bewirken, dass man nicht aufhören kann zu scrollen ( wie das genau funktioniert, erfahrt ihr hier ).Das neue Gesetz soll verhindern, dass Kinder und Jugendliche in New York solche automatisierten Inhalte sehen - ohne. In den nächsten Tagen wollen Politikerinnen und Politiker darüber abstimmen.