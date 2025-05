logo!: Verkaufsverbot gegen Einweg-Vapes in Großbritannien

Seid ihr schon mal durch die Stadt gelaufen und es hat plötzlich ganz stark nach Mango, Wassermelone oder Kaugummi gerochen? Dann seid ihr wahrscheinlich an jemandem vorbeigelaufen, der eine E-Zigarette – oder Vape – benutzt hat. Dieser süße Dampf liegt nicht nur hier in Deutschland in der Luft, sondern auch zum Beispiel in Großbritannien. Noch.