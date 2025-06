logo: Hamas lässt sechs israelische Geiseln frei

Am Morgen deshat die palästinensische Terrorgruppe Hamas . Bewaffnete Hamas-Kämpfer überfielen Menschen in Israel und haben dabei viele getötet. Die Terroristen haben auch Menschen gefangen genommen und als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt . Außerdem gab es Raketenangriffe auf Israel.. Die israelische Regierung schickte zum Beispiel Soldaten und Panzer in den Gazastreifen, um dort gegen die Terrorgruppe Hamas zu kämpfen. Bei diesen Gegenangriffen wurden viele Menschen getötet.