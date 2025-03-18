logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Medienmentoren:Schüler helfen Schülern
An einer Schule in Bruchsal gibts ein besonderes Angebot: Ältere Schüler helfen den jüngeren bei Problemen rund um Technik und das Internet. Wie? Das haben wir uns angeschaut!
Wünscht ihr euch auch so ein Angebot für eure Schule? Oder gibts schon etwas Ähnliches bei euch?
Erzählt uns davon ganz unten in den Kommentaren!
Kommentare
6 Kommentare
- Alpenpanorama24
Kommt auf die Schulform an, an weiterführenden Schulen ist es eine gute Sache an Grundschulen würde es aber eher nicht funktionieren.
- Me
Ich finde es schön wie ältere Schüler ihr Wissen an jüngere weiter geben. Leider gibt es sowas nicht an der schule
- Emma
Bei uns auch!
- Isa
Bei uns gibt es eine schulphysychologin und man kann mit ihr so was besprechen und darüber reden