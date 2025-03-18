Medienmentoren: Schüler helfen Schülern

Medienmentoren : Schüler helfen Schülern 11.03.2025 | 10:00 An einer Schule in Bruchsal gibts ein besonderes Angebot: Ältere Schüler helfen den jüngeren bei Problemen rund um Technik und das Internet. Wie? Das haben wir uns angeschaut!

