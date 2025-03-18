  3. Suche

Medienmentoren: Schüler helfen Schülern

Medienmentoren:Schüler helfen Schülern

An einer Schule in Bruchsal gibts ein besonderes Angebot: Ältere Schüler helfen den jüngeren bei Problemen rund um Technik und das Internet. Wie? Das haben wir uns angeschaut!

Wünscht ihr euch auch so ein Angebot für eure Schule? Oder gibts schon etwas Ähnliches bei euch?

Erzählt uns davon ganz unten in den Kommentaren!

Kommentare

6 Kommentare
  • Alpenpanorama24
    Kommt auf die Schulform an, an weiterführenden Schulen ist es eine gute Sache an Grundschulen würde es aber eher nicht funktionieren.
  • Me
    Ich finde es schön wie ältere Schüler ihr Wissen an jüngere weiter geben. Leider gibt es sowas nicht an der schule
  • Emma
    Bei uns auch!
  • Isa
    Bei uns gibt es eine schulphysychologin und man kann mit ihr so was besprechen und darüber reden