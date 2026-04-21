Mehrere Orte überlegen, die Olympischen Spiele auszurichten: München, Hamburg, Berlin und das Gebiet "KölnRheinRuhr". Am Sonntag stimmen die Menschen in Hamburg darüber ab.

Spiele in Hamburg – ja oder nein?!

Goldmedaillen, Sportstars aus aller Welt und ein Riesenfest: Olympische Spiele vielleicht bald wieder in Deutschland? Genau das plant der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB). Die Idee: Die Spiele ab 2036 nach Deutschland holen. Aber wo könnten sie stattfinden?

So läuft die Bewerbung ab

Wie sich entscheidet, welche Stadt die Olympischen Spiele austrägt 22.04.2026 | 1:23 min

Diese Orte wollen die Spiele austragen:

📍 Berlin

📍 Hamburg

📍 München

📍 Region "KölnRheinRuhr"

Vorher werden die Menschen vor Ort gefragt: Seid ihr dafür oder dagegen? In München und der Köln-Rhein-Ruhr-Region hat die Mehrheit dafür gestimmt. In Berlin haben Politikerinnen und Politiker entschieden, dass die Stadt sich bewerben soll.

Hamburger und Hamburgerinnen stimmen ab

Jetzt wird’s spannend in Hamburg: Am Sonntag haben die Menschen dort abgestimmt. Erste Stimmen sind ausgezählt und es sieht danach aus, dass es mehr Nein-Stimmen gab. Ein vorläufiges Ergebnis wird erst am späten Abend erwartet.

Wie geht’s weiter?

Im Herbst entscheidet der DOSB, wer für Deutschland ins Rennen geht. Und dann entscheiden die Organisatoren und Organisatorinnen der Olympischen Spiele vermutlich ab 2027, welches Land am Ende Gastgeber wird. Denn: Auch andere Länder wollen die Olympischen Spiele ausrichten.

Dieser Text wurde von Katrin geschrieben.