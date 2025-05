Bildergalerie: So spektakulär wurde Olympia eröffnet

Die französische Hauptstadt Paris war am Freitag im Ausnahmezustand. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele fand zum ersten Mal nicht in einem Stadion statt, sondern in der ganzen Stadt! Entlang des Flusses Seine und an vielen berühmten Wahrzeichen wurde getanzt, gesungen und gefeiert. Ihr habt die Show verpasst? Kein Problem!