logo!: Proteste gegen Trump in den USA

In den USA gehen gerade mehrere Tausend Menschen insgesamt an mehreren Orten auf die Straßen - aus ganz unterschiedlichen Gründen. Eines haben sie allerdings alle gemeinsam: Sie sind gestartet,, mit Donald Trump an der Spitze. Er und Elon Musk , der Mann, der DOGE, (Department of Government Efficiency, übersetzt: Ministerium für Regierungseffizienz) vorsteht, haben in kürzester Zeit für die Bevölkerung bedeutende Veränderungen eingeführt.