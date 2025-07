logo!: Rettet die Schwimmbäder!

Wo kann man einen heißen Sommertag besser verbringen als im Freibad? Abkühlen im Wasser, danach noch eine Portion Pommes ... da gibt es nur ein Problem: Es gibt viel zu wenige Schwimmbäder in Deutschland. Und die Schwimmbäder, die es gibt, sind zum Teil in einem - naja - bescheidenen Zustand.

Kann dieser Plan die Schwimmbäder retten? Quelle: ap

Das ist nicht nur super blöd, weil man sich dann im Sommer nicht abkühlen kann. Dass gute Schwimmbäder fehlen, hat noch andere Folgen: Vor allem viele Kinder lernen nicht mehr richtig schwimmen. Das führt am Ende zum Beispiel auch zu mehr Badeunfällen.

Das könnte die Lösung sein:

So kann's nicht weitergehen, finden Fachleute. Sie haben einen Plan entworfen, wie die Schwimmbäder in Deutschland gerettet werden könnten. In dem Plan stehen unter anderem diese Punkte:

Neue Schwimmbäder sollen gebaut werden.

Schwimmbäder sollen werden. Alte Schwimmbäder sollen repariert werden.

Schwimmbäder sollen werden. Ab 2041 soll jeder Einwohner Deutschlands nicht länger als 30 Minuten ins nächste Schwimmbad brauchen.

brauchen. Jede Grundschule sollte ein Schwimmbad in erreichbarer Nähe haben, in dem man zumindest ein Bronzeabzeichen machen kann.

Aber:

Das Ganze kostet natürlich ziemlich viel Geld. Die Fachleute haben berechnet, dass es mit einer Milliarde Euro im Jahr klappen könnte - und zwar für die nächsten zwölf Jahre. Das ist ziemlich viel Geld. Ob die Politikerinnen und Politiker den Plan also wirklich in die Tat umsetzen, ist nicht klar.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr ein Schwimmbad in eurer Nähe? Und ist das in einem guten Zustand? Und wie sieht's mit dem Schwimmunterricht an der Schule aus?