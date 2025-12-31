Silvester - der letzte Tag im Jahr

Silvester - ganz klar: Das ist der letzte Tag des Jahres. Aber habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, warum der 31. Dezember "Silvester" heißt?

Silvester kommt aus dem Lateinischen und ist ein männlicher Vorname. Er bedeutet so viel wie "Waldbewohner".

Tschüss 2025! Quelle: imago

Was ein Papst mit dem Jahreswechsel zu tun hat

Vor mehr als 1.600 Jahren hieß ein Papst in Rom so: Silvester. Weil er der erste Papst mit diesem Namen war, heißt er Papst Silvester I. (der Erste). Am 31. Dezember 314 wurde er zum Papst gekrönt. Eine Legende erzählt, er habe den damaligen Kaiser Konstantin den Großen von einer schweren Krankheit geheilt, indem er ihm die Hand auflegte. Zufällig starb Silvester I. auch am 31. Dezember - und zwar im Jahre 335. So wurde der letzte Tag des Jahres nach ihm benannt. Unser Silvester-Tag ist also ein Gedenktag an Papst Silvester I.

Später wurde dann beschlossen, dass jedes Jahr am 31. Dezember enden sollte. Und am 1. Januar sollte das neue Jahr beginnen - hier bei uns jedenfalls. Das hatte der römische Kaiser Julius Cäsar so bestimmt.

Diskussion über Feuerwerk

Raketen und Böller - die gehören für viele zu Silvester. Früher glaubte man, dass man mit dem Krach und den Lichtern böse Geister und Unglück vertreiben kann, damit das neue Jahr glücklich startet.

So wird das neue Jahr in anderen Ländern gefeiert

Doch es feiern nicht alle Menschen auf der Welt am 1. Januar ihr Neujahrsfest. In China fängt das neue Jahr erst zwischen dem 21. Januar und dem 19. Februar an - je nachdem, wann Neumond ist - und in Thailand sogar erst am 15. April. Das hat mit den verschiedenen Religionen und Kulturen der Menschen zu tun. Außerdem benutzen verschiedene Länder auch verschiedene Kalender. Manche richten sich nach dem Mond, andere nach der Sonne.