logo!: Welthändewaschtag

Den meisten Schmutz sieht man nicht mit bloßem Auge: Es sind winzig kleine Keime - doch diese Winzlinge können krank machen. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen. Daran soll dererinnern.

Was passiert mit den Keimen?

Die nächsten Menschen, die einen dieser Gegenstände berühren, nehmen auch die Keime mit auf . Meistens machen die Keime dem Körper nichts aus, aber manchmal wird man davon krank.

Weg mit den Keimen mit Wasser und Seife!

Sich gegen die Keime zu schützen, ist eigentlich ganz einfach: richtig Händewaschen! Besonders wichtig ist das übrigens vor dem Essen, nachdem ihr auf Toilette wart und nach dem Niesen oder Naseputzen. Der alte Spruch, den ihr vielleicht schon von euren Eltern gehört habt, ist also doch ganz schlau: "Nach dem Klo und vor dem Essen - Hände waschen nicht vergessen!"