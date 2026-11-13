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Haaatschi!:6 Tipps für ein starkes Immunsystem
🤧 Alle husten, schniefen und niesen? Jetzt im Herbst werden wieder viele Menschen krank. Was ihr tun könnt, damit euer Immunsystem fit bleibt, erfahrt ihr hier.
Normalerweise schützt uns unser Immunsystem vor Bakterien und Viren, die uns krank machen können. Das Immunsystem ist also das Abwehrsystem unseres Körpers. Damit euch die Erkältung nicht erwischt und euer Immunsystem euch so gut wie möglich schützt, haben wir die Tipps einer Expertin zusammengefasst.
So stärkt ihr euer Immunsystem
Natürlich kann einen die Erkältung trotzdem erwischen, auch wenn man sich an die Experten-Tipps hält. Aber ein gesunder Körper übersteht Krankheiten oft schneller als ein geschwächter.
Warum sind im Herbst und Winter so viele erkältet?
Diesen Text hat Katharina geschrieben.
Fieber ist eigentlich eine ziemlich schlaue Sache des Körpers.
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logo!:So vermeidet ihr Ansteckung
Gerade sind viele Leute krank - so schützt ihr euch!
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Über dieses Thema berichtet logo! in der Sendung vom 13.11.2026.