6 Tipps für ein starkes Immunsystem

Wenn wir zu oft unter Stress stehen, leidet auch unser Körper darunter. Durch Stress schlägt zum Beispiel das Herz schneller - das ist auf Dauer nicht gesund und schwächt das Immunsystem zusätzlich.

Früher, in der Steinzeit, hatte Stress noch eine andere Funktion: Das dabei ausgeschüttete Hormon Adrenalin sorgte nämlich für eine erhöhte Alarmbereitschaft, die damals wichtig war, um zu überleben. Wenn den Menschen damals etwa ein gefährlicher Säbelzahntiger begegnete, mussten sie ganz schnell und hellwach entscheiden, ob sie fliehen oder kämpfen sollten.

Gegen Stress hilft es oft schon, darüber zu reden, sich Zeit für sich zu nehmen und einfach mal ein bisschen zu faulenzen.