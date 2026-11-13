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6 Tipps für ein starkes Immunsystem

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Haaatschi!:6 Tipps für ein starkes Immunsystem

🤧 Alle husten, schniefen und niesen? Jetzt im Herbst werden wieder viele Menschen krank. Was ihr tun könnt, damit euer Immunsystem fit bleibt, erfahrt ihr hier.

Ein Kind putzt sich die Nase

Warum sind in der kalten Jahreszeit so viele Menschen krank und was kann man tun, um sein Immunsystem zu stärken?

Quelle: dpa

Normalerweise schützt uns unser Immunsystem vor Bakterien und Viren, die uns krank machen können. Das Immunsystem ist also das Abwehrsystem unseres Körpers. Damit euch die Erkältung nicht erwischt und euer Immunsystem euch so gut wie möglich schützt, haben wir die Tipps einer Expertin zusammengefasst.

So stärkt ihr euer Immunsystem

Natürlich kann einen die Erkältung trotzdem erwischen, auch wenn man sich an die Experten-Tipps hält. Aber ein gesunder Körper übersteht Krankheiten oft schneller als ein geschwächter.

Warum sind im Herbst und Winter so viele erkältet?

Illustration mit zwei Fotos eines herbstlichen und eines verschneiten Waldwegs sowie rechts daneben einer Person mit Taschentuch vor Mund und Nase

logo! erklärt, wie Viren, trockene Luft und wenig Sonne eine Rolle dabei spielen.

13.11.2026 | 1:23 min

Diesen Text hat Katharina geschrieben.

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Über dieses Thema berichtet logo! in der Sendung vom 13.11.2026.