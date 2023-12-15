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Erkältungszeit startet wieder

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Hatschi und Gesundheit!:Herbstzeit ist Erkältungszeit

Im Herbst sind wieder deutlich mehr Menschen krank. Warum ist das so? Warum erwischt es so viele Kinder? Und was kann man machen, um gesund zu bleiben?

Der Unterricht fällt aus, weil Lehrerinnen oder Lehrer krank sind, in den Arztpraxen sitzen viel mehr Menschen als sonst. Vielleicht hat es euch auch schon erwischt? Hatschi! 🤧 Die Erkältungswelle ist gestartet!

Grippewelle

Zurzeit liegen in Deutschland wieder viele Menschen flach - auch mit der Grippe.

Quelle: ZDF

Grippe oder Erkältung?

Viele Menschen sprechen von einer Grippe, wenn sie eigentlich eine Erkältung meinen. Während im Herbst die meisten eher nur eine Erkältung haben, verbreitet sich die Grippe oft erst im Januar. Im Unterschied zu einer Erkältung ist Grippe eine schwerere Krankheit. Aber auch eine Erkältung kann den Körper schwächen. Den genauen Unterschied erfahrt ihr hier:

Erklärgrafik Grippe Erkältung

Viele Menschen sprechen von Grippe und meinen Erkältung. Doch wo liegt der Unterschied?

08.01.2024 | 1:28 min

Warum sind Kinder häufiger erkältet als Erwachsene? 🤧

Erwachsene sind im Herbst und Winter meistens nur ein- bis zweimal erkältet. Kinder sind oft bis zu 10 Mal erkältet 😮, denn ihre Krankheits-Abwehr muss noch lernen, sich gegen viele Krankheitserreger zu wehren.
Im Kindergarten und in der Schule können sich Krankheitserreger schnell verbreiten. Aber keine Sorge: Je älter ihr werdet, desto seltener seid ihr wahrscheinlich erkältet.

Ein Mädchen putzt sich die Nase

Ist es wirklich ungesund, die Nase hochzuziehen?

08.12.2023 | 1:20 min

Warum ausgerechnet jetzt?

🍂 Im Herbst, wenn es kälter wird, verbringen wir mehr Zeit drinnen, wo sich Erkältungsviren leichter verbreiten können.
Aber: auch die Kälte spielt eine Rolle: Unsere Nase hat nämlich eine Art Schutzschild 🚧 gegen Viren und Bakterien, die krank machen können. 🦠🧫 Wenn wir kalte Luft einatmen, kann diese Abwehr nicht mehr so gut funktionieren. Dadurch können Krankheitserreger leichter in unseren Körper gelangen und uns krank machen.

Diese 5 Tipps können helfen, euch vor Erkältungen oder Grippe zu schützen:

Und wenn es euch doch erwischt

Tipps gegen Erkältung

logo! gibt Tipps, wie ihr euch vor Ansteckung schützen könnt.

06.11.2023 | 1:14 min

Solltet ihr euch doch angesteckt haben, hilft nur: im Bett bleiben, viel trinken und ausruhen. Wenn's nicht besser wird oder ihr euch sehr schlecht fühlt, solltet ihr auf jeden Fall zum Arzt gehen!

Übrigens: Husten dauert bei einer Erkältung durchschnittlich 18 Tage! Also habt Geduld, auch wenn es nervt!
Bleibt gesund und gute Besserung an alle Kranken! ♥️

Mehr um gesund zu bleiben:
Über dieses Thema berichtet logo! am 15.10.2026 in der Sendung.