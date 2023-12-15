Erkältungszeit startet wieder

Im Herbst sind wieder deutlich mehr Menschen krank. Warum ist das so? Warum erwischt es so viele Kinder? Und was kann man machen, um gesund zu bleiben?

Der Unterricht fällt aus, weil Lehrerinnen oder Lehrer krank sind, in den Arztpraxen sitzen viel mehr Menschen als sonst. Vielleicht hat es euch auch schon erwischt? Hatschi! 🤧 Die Erkältungswelle ist gestartet!

Zurzeit liegen in Deutschland wieder viele Menschen flach - auch mit der Grippe. Quelle: ZDF

Grippe oder Erkältung?

Viele Menschen sprechen von einer Grippe, wenn sie eigentlich eine Erkältung meinen. Während im Herbst die meisten eher nur eine Erkältung haben, verbreitet sich die Grippe oft erst im Januar. Im Unterschied zu einer Erkältung ist Grippe eine schwerere Krankheit. Aber auch eine Erkältung kann den Körper schwächen. Den genauen Unterschied erfahrt ihr hier:

Viele Menschen sprechen von Grippe und meinen Erkältung. Doch wo liegt der Unterschied? 08.01.2024 | 1:28 min

Warum sind Kinder häufiger erkältet als Erwachsene? 🤧

Erwachsene sind im Herbst und Winter meistens nur ein- bis zweimal erkältet. Kinder sind oft bis zu 10 Mal erkältet 😮, denn ihre Krankheits-Abwehr muss noch lernen, sich gegen viele Krankheitserreger zu wehren.

Im Kindergarten und in der Schule können sich Krankheitserreger schnell verbreiten. Aber keine Sorge: Je älter ihr werdet, desto seltener seid ihr wahrscheinlich erkältet.

Ist es wirklich ungesund, die Nase hochzuziehen? 08.12.2023 | 1:20 min

Warum ausgerechnet jetzt?

🍂 Im Herbst, wenn es kälter wird, verbringen wir mehr Zeit drinnen, wo sich Erkältungsviren leichter verbreiten können.

Aber: auch die Kälte spielt eine Rolle: Unsere Nase hat nämlich eine Art Schutzschild 🚧 gegen Viren und Bakterien, die krank machen können. 🦠🧫 Wenn wir kalte Luft einatmen, kann diese Abwehr nicht mehr so gut funktionieren. Dadurch können Krankheitserreger leichter in unseren Körper gelangen und uns krank machen.

Diese 5 Tipps können helfen, euch vor Erkältungen oder Grippe zu schützen:

Nicht aus fremden Gläsern oder Trinkflaschen trinken Trinkt immer aus dem eigenen Glas und eurer eigenen Trinkflasche. In der Spucke von anderen Menschen kann nämlich das Grippevirus stecken. Händewaschen Wascht euch regelmäßig die Hände, besonders, wenn ihr gerade an einem Ort mit vielen Menschen wart: in Bussen, Bahnhöfen, Geschäften. Es kann immer sein, dass man irgendwo hinfasst, wo vorher jemand hingeniest hat. Denn auch beim Niesen können in den kleinen Tröpfchen Viren sein. Frisches Taschentuch verwenden Zum Naseputzen immer ein frisches Papiertaschentuch verwenden und es danach schnell in einem Mülleimer entsorgen. Viel frische Luft Frische Luft hilft - öffnet immer mal wieder die Fenster, damit die Viren weggeblasen werden. Oder geht gut eingepackt in warmer Kleidung öfter mal nach draußen. Gesunde Ernährung Esst viel frisches Obst und Gemüse. In diesen Nahrungsmitteln sind nämlich wertvolle Stoffe enthalten, die euren Körper stark machen.

Und wenn es euch doch erwischt

logo! gibt Tipps, wie ihr euch vor Ansteckung schützen könnt. 06.11.2023 | 1:14 min

Solltet ihr euch doch angesteckt haben, hilft nur: im Bett bleiben, viel trinken und ausruhen. Wenn's nicht besser wird oder ihr euch sehr schlecht fühlt, solltet ihr auf jeden Fall zum Arzt gehen!

Übrigens: Husten dauert bei einer Erkältung durchschnittlich 18 Tage! Also habt Geduld, auch wenn es nervt!

Bleibt gesund und gute Besserung an alle Kranken! ♥️

Mehr um gesund zu bleiben:

logo! : So vermeidet ihr Ansteckung Gerade sind viele Leute krank - so schützt ihr euch! Video 1:27

logo! : 6 Tipps für ein starkes Immunsystem Wie ihr euren Körper gegen die Erkältung fit macht, erfahrt ihr hier.