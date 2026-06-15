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Wie entsteht eigentlich Wind?
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So ensteht Wind
15.06.2026 | 19:00
Bei der Entstehung von Wind spielt die Sonne eine wichtige Rolle.
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