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Wie entsteht eigentlich Wind?

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logo! erklärt:So ensteht Wind

Foto von einem Mädchen mit gezeichneten Windstößen

Bei der Entstehung von Wind spielt die Sonne eine wichtige Rolle.

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