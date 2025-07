logo!: Zugunglück in Baden-Württemberg

Am Sonntagabend ist in Baden-Württemberg ein Regionalzug entgleist. Das Unglück passierte bei Riedlingen, in der Nähe der Stadt Ulm. Nach wenigen Minuten rückte die Freiwillige Feuerwehr an. Außerdem kamen immer mehr Hilfskräfte, die versuchten, die Fahrgäste aus dem zerstörten Zug zu befreien. An Bord waren etwa 100 Menschen. Mehrere von ihnen wurden verletzt, drei Menschen starben.