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Umfrage zu Religion:Seid ihr gläubig?
Heute ist Karfreitag. Für viele Christen ist das einer der wichtigsten Feiertage im Jahr. Ein guter Anlass mal zu fragen, wie ihr eigentlich zum Thema Glaube und Religion denkt.
Woran glaub ihr? Geht ihr in die Kirche, Moschee oder zu einem anderen religiösen Treffpunkt? Betet ihr manchmal? Schreibt uns!
Kommentare
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162 Kommentare
- Lilly
Ich bin nicht religious. aber ich habe in der Schule Religion.
- Bücherratte10
Ich bin nicht religiös und will es auch nicht sein weil ich einfach nicht dran glaube, denn wer kann nachweisen, dass es Gott wirklich gibt?
- Greta
ich bin nicht religös aber finde das es jeder so machen soll wie er es für richtig hält
- 🙂
Also ich glaube an die Wissenschaft, weil es für mich keinen Sinn macht, dass die Welt von einem Herrscher erschaffen wurde. In der Wissenschaft kann man sehr sicher sagen, dass die Erde durch den Urknall entstanden ist. Aber ich streite mit anderen nicht darüber. Jeder kann glauben, an was er/sie will.