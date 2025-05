So läuft die Wahl

Wer der neue Papst wird, können 133 Kardinäle ab heute entscheiden. Sie treffen sich in der Sixtinischen Kapelle, um den neuen Papst zu wählen. Das ist eine berühmte Kirche im kleinen Land Vatikan, mitten in der italienischen Hauptstadt Rom. Fernsehen, Radio, Internet, all das gibt es dort nicht, nur ein Notfall-Telefon. Die Männer schwören absolute Geheimhaltung.🤐 Das Ganze wird als Konklave bezeichnet. Und so läuft das ab: ⬇