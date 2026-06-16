Deutschland gegen Elfenbeinküste: Christoph Kramer tippt

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Hier gibt's alles zur Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026. ⚽
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⚽ Fußballexperte Christoph Kramer tippt, wie das zweite Gruppenspiel Deutschland gegen Elfenbeinküste ausgehen wird. Was tippst du? Schreib' uns! ⬇️
Das Spiel findet am am Samstag, 20.06. um 22:00 Uhr, statt.
Zum Mitmachen bitte einmal auf "Registrieren" klicken, dann einfach einen Namen vergeben und fertig. Am besten wählt ihr einen kreativen, einzigartigen Namen (Zahlen sind auch möglich). ⤵️