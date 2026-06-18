„Jungs haben es besser“.Wirklich? Es ist eine schwierige Behauptung zu sagen „Jungs haben es besser“.Denn beide Geschlechter haben Rollenbilder und Erwartungen.Mädchen haben z.B. oft die Erwartung schön zu sein, Kinder zu bekommen und sich um sie zu kümmern.Jungs haben jedoch genau so viele Erwartungen.Ein Beispiel dafür ist dieser typisch Spruch: „Jungen weinen nicht“.Ich ziehe aus dem Thema mein Fazit, dass beide Geschlechter bestimmte Erwartungen erfüllen müssen.In verschiedenen Bereichen werden eben unterschiedlich Geschlechter bevorzugt, wenn z.B. ein Junge Ballet lernen möchte, hat er damit die Vorstellung von einem typischen Jungen gebrochen, es ist eigentlich schade dass man für so etwas Normales wie ein Hobby oder eine Vorliebe kritisiert wird.Ich bin für das auflösen dieser Rollenbilder, warum müssen wir jeden in diese Rollen pressen?Jeder Mensch sollte für sich selbst entscheiden wie man Leben möchte.