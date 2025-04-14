logo! no.front: Pro & Kontra-Debatte für Teens

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Diskussion über Schuldruck

Pro & Kontra-Debatte für Teens:Zu viel Druck in der Schule - ja oder nein?!

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Weitere Folgen

  1. Zwei Jugendliche, die darüber diskutieren, ob Jungs es besser haben.

    Pro & Kontra-Debatte für Teens:Jungs haben's besser - ja oder nein?!

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  2. Diskussion über den Job Influencer

    Pro & Kontra-Debatte für Teens:Traumjob Influencer - ja oder nein?!

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  3. Junge und Mädchen mit Blitz dazwischen

    Pro & Kontra-Debatte für Teens:Noten im Sportunterricht - ja oder nein?!

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  4. Diskussion um Energydrinks

    Pro & Kontra-Debatte für Teens:Energydrinks ab 16 – ja oder nein?!

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    Pro & Kontra-Debatte für Teens:Lügen – ja oder nein?!

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  6. Diskussion über das Ausgehen

    Pro & Kontra-Debatte für Teens:Ausgehen ohne Limit – ja oder nein?!

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  7. no.front Kleiderordnung

    Pro & Kontra-Debatte für Teens:Kleiderordnung an Schulen – ja oder nein?!

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  8. Diskussion über KI als Lehrkraft

    Pro und Kontra-Debatte:Soll KI Lehrkräfte ersetzen – ja oder nein?!

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  9. Diskussion zur Wehrpflicht

    logo!:Bereit, dein Land zu verteidigen – ja oder nein?!

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  10. Jugendliche diskutieren darüber, wann die Schule beginnen sollte.

    logo! no.front:Schulstart später - ja oder nein?!

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  11. Diskussion darüber ab welchem Alter man ins Gefängnis kommen dürfte.

    logo!:Knast mit 12 – ja oder nein?!

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  12. Diskussion über Social Media-Verbot

    Folge 6:Social Media verbieten – ja oder nein?!

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  1. logo! no.front - Spaß am Diskutieren
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    logo!:Darum geht's bei logo! no.front

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  2. Diskussion bei logo! no.front zum Thema Zoos

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