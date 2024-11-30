logo! no.front: Macht mit oder schickt uns Themen!

Hier erfahrt ihr wie! Wenn ihr dabei sein wollt oder ein Thema habt, über das wir unbedingt mal diskutieren müssten, schreibt uns! Alle Infos unten.

Wir sind mit Staffel drei am Start. Aufgezeichnet werden die Folgen ab Staffel drei immer in einem Studio in Erfurt.

Trailer: logo! no.front - moderiert von Sherif oder Maral 30.11.2024 | 0:53 min



Ihr wollt dabei sein?

Finden wir MEGA! Wenn ihr uns eure Meinung zu einem spannenden Thema sagen wollt – dann meldet euch gerne! ABER! no.front – ein paar Bedingungen, die gibt es und die sind wichtig für uns!

1. Euer Alter!

Ihr seid 14 oder 15 Jahre alt – dann passt das super!

Ihr seid noch 13, werdet in den nächsten Wochen 14 Jahre alt? Könnte passen! Wichtig ist, dass ihr mindestens 14 Jahre alt seid, wenn wir aufzeichnen. Nachdem ihr euch gemeldet habt, dauert das oft einige Wochen und manchmal Monate, bis wir eine Folge aufzeichnen.

2. Schule und Eltern müssen einverstanden sein!

Klar, wir brauchen das Okay eurer Eltern. Und manchmal auch das Okay eurer Schule: Oft sind die Aufzeichnungstage im Studio in Erfurt an einem normalen Schultag. Drehtag statt Unterricht, damit muss eure Schule einverstanden sein.

Bewerbt euch! Meldet euch gerne bei uns per E-Mail:

logo@zdf.de

Ihr habt ein Thema für uns?