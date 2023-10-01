logo!: Wieso Menschen ihre Heimat verlassen - 5 Gründe für Flucht

In vielen Ländern herrscht Armut, so zum Beispiel in Eritrea, Jordanien oder Venezuela. Für viele Menschen reicht das Geld, das sie in der Heimat verdienen, kaum zum Überleben. Oder sie finden gar keine Arbeit und können sich deshalb Miete oder Lebensmittel nicht mehr leisten. Viele von ihnen hoffen, dass sie in anderen Ländern einen besseren Job finden - manchmal auch, damit sie ihrer Familie, die in der Heimat zurückbleibt, Geld schicken können.