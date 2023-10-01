logo!: Wieso Menschen ihre Heimat verlassen - 5 Gründe für Flucht

Das eigene Zuhause, Freunde und Spielsachen einfach so zurücklassen? Das können sich die meisten von uns vermutlich gar nicht vorstellen. Vielen Menschen geht es in ihren eigenen Heimatländern aber so schlecht, dass sie keine andere Möglichkeit mehr sehen: Momentan sind laut UN
mehr als 120 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht
- so viele wie noch nie zuvor.
Etwa 47 Millionen davon sind Kinder und Jugendliche. Die meisten dieser Menschen sind in ihrem Heimatland auf der Flucht, sie sind also Binnenvertriebene: