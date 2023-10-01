logo!: Wieso Menschen ihre Heimat verlassen - 5 Gründe für Flucht

  3. Suche

Wieso Menschen ihre Heimat verlassen

  • Weltweit sind zurzeit 110 Millionen Menschen auf der Flucht.
  • Das sind so viele Menschen wie niemals zuvor.
  • Kriege (zum Beispiel in der Ukraine), aber auch Naturkatastrophen vertreiben Menschen aus ihrer Heimat.
Somalier flüchten aus den von Dürre betroffenen Gebieten.
Auch Kinder flüchten mit ihren Familien - hier aus dem afrikanischen Land Somalia.
Quelle: pa/dpa/warsameh, farah abdi
Das eigene Zuhause, Freunde und Spielsachen einfach so zurücklassen? Das können sich die meisten von uns vermutlich gar nicht vorstellen. Vielen Menschen geht es in ihren eigenen Heimatländern aber so schlecht, dass sie keine andere Möglichkeit mehr sehen: Momentan sind laut UN mehr als 120 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht - so viele wie noch nie zuvor. Etwa 47 Millionen davon sind Kinder und Jugendliche. Die meisten dieser Menschen sind in ihrem Heimatland auf der Flucht, sie sind also Binnenvertriebene:

Vor einem Bus warten ukrainische Kinder mit großen Taschen, dass sie einsteigen können.
Sie müssen ihr Zuhause zurücklassen: Viele Kinder sind momentan auf der Flucht.
Quelle: dpa

Warum Menschen flüchten

