In dem afrikanischen Land Sudan gibt es seit April 2023 heftige Kämpfe. Zwei Militärchefs kämpfen dort um die Macht. Viele Menschen leiden unter dem Krieg und sind auf der Flucht.

Der Sudan ist ein Land im Nordosten Afrikas. Die Kämpfe dort haben mit zwei mächtigen Männern zu tun. Seit 2019 hat dort General Abdel Fattah Burhan das Sagen. 2021 übernahm er mit Hilfe des Militärs und der Kämpfergruppe RSF komplett die Macht. Der Anführer der RSF, Mohammed Hamdan Daglo, war sein Stellvertreter.

Mohammed Hamdan Daglo (links) und Abdel Fattah Burhan (rechts) kämpfen im Sudan um die Macht. Quelle: reuters/dpa

Doch die beiden zerstritten sich. Beide Anführer wollen Macht und Kontrolle. Deshalb kämpfen die beiden ehemaligen Verbündeten und ihre Truppen seit April 2023 gegeneinander.

Und was den Menschen dort fehlt. 22.11.2026 | 1:32 min

So geht es den Menschen im Sudan

Zehntausende Menschen sind seit Beginn des Konflikts bereits gestorben oder verletzt worden. Die Menschen im Sudan sind dringend auf Hilfe angewiesen, viele hungern, sie brauchen Essen, sauberes Wasser und Medikamente. Hundertausende Kinder sind unterernährt. Das bedeutet, sie haben viel zu wenig zu Essen, so dass ihr Körper sich nicht richtig entwickeln kann.

Millionen Menschen leiden im Sudan unter Hunger. Quelle: AFP

Wegen der Gewalt und weil Hilfslieferungen blockiert oder angegriffen werden, ist es für viele Organisationen gerade nicht einfach, die Menschen im Sudan zu unterstützen.

Millionen Menschen sind seit dem Ausbruch der Kämpfe vertrieben worden. Sie suchen im eigenen Land sichere Orte oder fliehen in andere Länder, zum Beispiel in das Land Tschad. Doch auch der Tschad ist ein sehr armes Land und hat Probleme, die vielen Geflüchteten aus dem Sudan zu versorgen.

Immer mehr Menschen im Sudan sind auf der Flucht - hier an der Grenze zum Tschad. Quelle: Reuters

Wie es weitergeht

Wie es im Sudan weitergeht, ist unklar. Experten und Expertinnen vermuten, dass die Kämpfe noch einige Zeit dauern werden. Politiker und Politikerinnen anderer Länder fordern, dass die Kämpfe beendet werden. Immer wieder wird verhandelt, bisher gab es bei diesen Gesprächen allerdings noch keine Lösung.

So geht es den Kindern im Sudan