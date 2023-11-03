logo!: So helft ihr Tieren durch den Winter - 7 Tipps

Einige Vögel verbringen den Winter im warmen Süden - einige bleiben auch da. Ihr könnt zum Beispiel im Garten oder auf dem Balkon ein Vogelhaus anbringen, das ihr regelmäßig mit Futter befüllt. Aber Achtung! Ihr solltet aufpassen, dass es darin schön sauber und trocken bleibt und das Futter nicht schimmelt. Am besten, ihr reinigt die Futterstelle regelmäßig. Praktisch sind auch Futterspender. Meisenknödel aus Plastik zum Aufhängen sind leider gar nicht so gut - die Vögel können sich in den Plastiknetzen verheddern.



Noch etwas, was auch viele Erwachsene nicht wissen: Brot ist wirklich für gar keinen Vogel - auch nicht für Enten, Schwäne oder Tauben - eine geeignete Nahrung! Im Gegenteil, sie können davon krank werden und sogar sterben. Nehmt lieber Sonnenblumenkerne oder kauft einfach Vogelfutter im Geschäft. Was auch gut für die Vögel ist: Gebt ihnen doch auch noch einen Unterschlupf, indem ihr ein paar Nistkästen draußen aufhängt.