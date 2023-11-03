logo!: So helft ihr Tieren durch den Winter - 7 Tipps

1:24 min
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
7 Tipps:So helft ihr Tieren durch den Winter
Tiere haben es im Winter nicht gerade leicht und Menschen machen es ihnen oft noch schwerer. Tipps, wie ihr Igel, Vögel und Insekten helfen könnt.
- Tiere haben es im Winter nicht immer leicht.
- Menschen machen es ihnen zum Beispiel mit Laubbläsern noch schwerer.
- Mit Laubhaufen, Nistkästen und Isektenhotels könnt ihr ihnen helfen.
So langsam rieseln die Blätter von den Bäumen und es wird immer früher dunkel: Der Herbst ist da! Da ist man froh, wenn man nach Hause in eine gemütliche warme Wohnung kommt und am besten noch was Leckeres zu Essen auf dem Tisch steht, oder? Die Tiere draußen haben dieses Vergnügen nicht unbedingt - aber ihr könnt ihnen mit ein paar einfachen Tricks helfen.
Diesen Text hat Meike geschrieben.
