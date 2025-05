logo!: Olympische Spiele in Deutschland??

Der nächste Austragungsort steht schon fest

Welche deutsche Stadt soll es werden?

Auch Deutschland will unbedingt mal wieder die Olympischen Spiele ausrichten. Zuletzt waren sie 1972 in München - das ist also schon eine ganze Weile her. Aber welche Stadt oder Region soll es sein? Bis Samstag können Bewerbungen beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) eingereicht werden.